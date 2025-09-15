Can Holding Soruşturmasında 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Can Holding Soruşturmasında 6 Gözaltı

15.09.2025 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı, 121 şirkete el konuldu.

Can Holdinge yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi Küçükçekmece Adliyesine getirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada bir kişinin daha göz altına alındığı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

5 şüpheli gözaltına alınmıştı

Yürütülen soruşturma kapsamında, 121 şirkete el konularak, TMSF kayyum olarak atanmıştı. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu, Cemal Can, Cemal Can, Devran Çimen, Kemal Çimen olmak üzere toplam 5 şüpheli Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edildiler

5 şüpheli, bu sabah işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şahısların savcılıkta suçlamalara ilişkin ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacak.

1 kişi daha yakalandı

Öte yandan soruşturma sürerken, bu sabah saatlerinde 1 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylelikle gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Can Holding Soruşturmasında 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

10:51
Süper Lig’de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
10:51
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
10:41
CHP’nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
CHP'nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 11:18:16. #7.12#
SON DAKİKA: Can Holding Soruşturmasında 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.