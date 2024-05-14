Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar... Tatbikat sırasında gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
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Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar... Tatbikat sırasında gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi

Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar.

14.05.2024 22:41
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Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar... Tatbikat sırasında gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi

40 metrelik falezlerde genç bir kadının intihara teşebbüs etti

Turizm sezonunda denetimlerini arttıran deniz polisi, bünyesinde uzaktan kumandalı can simitleri, sualtı robotu ve yüksek hızdaki botlarla olaylara anlık müdahalede bulunuyor

Tatbikat sırasında gelen intihara teşebbüs ihbarı ekipleri alarma geçirdi, olay yerine 1 dakikada ulaşıldı

Antalya Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürü Vekili Remzi Sert:

"Vatandaşlarımız ile tatilcilerin kendilerine ayrılan yüzme alanını aşmamalarını rica ediyoruz"

Gemi adamı Komiser Uğur Arı: "Bizim işimiz dakikalarla değil, saniyelerle"

ANTALYA - Turizm sezonunun açıldığı Antalya'da deniz polisi, denetimlerini sıklaştırmaya başladı. Teknolojiye ayak uydurarak ekipman ağını sürekli yenileyen deniz polisi, boğulma, mahsur kalma, intihar teşebbüsü gibi olaylarda elektronik uzaktan kumandalı can simitleri, sualtı robotu ve yüksek hızdaki karakol ve operasyon botlarıyla anlık müdahalede bulunuyor.

Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, yaz sezonun açılmasıyla birlikte sahil kısımlarında ve denizlerde yoğunluklar oluşmaya başladı. Tatilcilerin ve kent sakinlerinin en fazla zaman geçirdikleri yerler arasında yer alan denizde, zaman zaman boğulma vakaları ve çeşitli kazalar, falezlerde ise mahsur kalma ya da intihara teşebbüs vakaları da yaşanabiliyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü de riskli alanlardaki kazazedeleri daha hızlı ve etkin şekilde kurtarabilmek için gelişen teknolojiye ayak uydurarak ekipman ağını sürekli yeniliyor. Müdürlükte, zorlu hava şartlarındaki, riskli kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanan elektronik uzaktan kumandalı 5 can simidi, sualtında gerçekleşen adli, idari olaylara ilişkin, derin ve sualtı görüşünün yetersiz kalması durumunda kullanılan sualtı robotu (ROW), 4'ü karakol, 2'si operasyon olmak üzere 6 bot, yeterlilik sağlayacak düzeyde gemi adamı ve dalgıç personelleri yer alıyor.

Tatbikat sırasında gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi

Ekipman ağları tanıtımı ve boğulma tatbikatının yapıldığı sırada düşen gerçek bir ihbar ise deniz polisi ekiplerini alarma geçirdi. Yaklaşık 40 metrelik falezlerde genç bir kadının intihara teşebbüs ettiği bilgisini alan ekipler, botlarla belirtilen adrese 1 dakikada ulaştı. Deniz polisi, herhangi bir düşme ya da atlamaya karşı hazır kıta bulunurken, genç kadın müzakereci polis memurunun hayat kurtaran hamlesiyle bulunduğu yerden alınarak güvenlik bölgeye çekildi.

"Alan dışına çıkıldığında boğulma ve kramp vakalarıyla karşılaşıyoruz"

Yaz sezonun açılmasıyla birlikte kent sakinleri ile yurt içi ve dışından gelen misafirlerin güven içinde tatil geçirmesi için hizmetleri iki katına çıkardıklarını aktaran Antalya Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürü Vekili Remzi Sert, mevcuttaki 4'ü karakol 2'si operasyon botu olmak üzere toplam 6 bot, gemi ve kurbağa adamlarla birlikte sezonuna hazır olduklarını söyledi.

Artan yoğunlukla birlikte boğulma ve diğer vakalara karşı hazır olduklarını sözlerine ekleyen Sert, tatilciler için de bir uyarıda bulundu. Sert, "Kendilerine ayırılan yüzme alanını aşmamalarını rica ediyoruz. Malum sahil şeridinde şu fazla gemi ve tekne trafiği var. Ek olarak bu alanın dışına çıkıldığında boğulma ve kramp vakalarıyla karşılaşıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızdan tekrar ricamız, bu alanların dışına çıkmamaları" dedi.

"Bizim işimiz dakikalarla değil, saniyelerle"

Gemi adamı Komiser Uğur Arı, 7/24 esasına göre hizmet verdiklerini. Sezonla birlikte özellikle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandığını ve denetimleri deniz polisi olarak denetimleri sıkılaştırdıklarını söyledi. Arı, özellikle sahil bantlarında yer alan yüzme şamandıralarını aşan vatandaşları uyardıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için son derece önemli. Bu konuda sık sık uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Meydana gelen boğulma vakalarında olabildiğince hızlı sürede belirtilen adrese gittiklerini kaydeden Arı, "Maksimum sürede vakalara intikal etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz dakikalarla değil, saniyelerle" ifadelerine yer verdi.

Elektronik can simidi ve RWO

Gemi adamı Komiser Çağlar Gürsoy da, teknolojik gelişmelere bağlı olarak deniz polisinin de envanterini güncel tuttuğunu anlattı. Elektronik can simidi ve sualtı robotu ile ilgili bilgiler paylaşan Gürsoy, "Dalgıçlarımız veya hizmet botlarımızın müdahale edemediği deniz şartlarında elektronik can simidimizi karadan gönderiyoruz. Yaklaşık 800 metre kadar menzili mevcut, 200 kiloya kadar da ağırlık taşıyabiliyor. Boş işlem görürken 17 km hız, üzerinde 200 kiloya kadar ağırlık var ise 7 kilometre hızda gidebiliyor. ROW cihazını ise yüksek derin sularda ve su altı görüşünün kısıtlı olduğu alanlarda kullanıyoruz. Adli ve idari olaylarda sualtı robotumuz sonar vasıtasıyla bize bilgi aktarmakta, konu ne ise bunu belirlememize imkan sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar... Tatbikat sırasında gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

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