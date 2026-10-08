Çanakkale Bayramiç\'te Eylül boyunca tespit edilen 21 kaçak yapı yıkıldı

Çanakkale Bayramiç'te Eylül boyunca tespit edilen 21 kaçak yapı yıkıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale İl Özel İdaresince yürütülen kaçak yapılaşma mücadelesinde il merkezi ve ilçelerde ruhsatsız yapılar tespit edildi. Eylül boyunca yapılan tespitler sonucunda Bayramiç'te 21 kaçak yapı yıkıldı.
Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma çerçevesinde Eylül ayında Bayramiç ilçesinde 21 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Eylül ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Bayramiç ilçesinde 21 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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