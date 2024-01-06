Çanakkale Boğazı\'nda arıza yapan \'ELIJAH\' isimli tanker kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'ndan arıza yapan 185 metre uzunluğundaki 'ELIJAH' isimli tanker, olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kurtarma-14' römorkörü ile kurtarıldı.

İspanya'dan Rusya'ya giden 185 metre uzunluğundaki 'ELIJAH' isimli tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gökçeada açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE