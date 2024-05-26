Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı\'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. Teknenin kaptanı durumu bildirerek yardım istedi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne güvenli bir şekilde marina alanına getirildi.

26.05.2024 18:12
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde 15 metre uzunluğundaki içinde 4 kişi bulunan tekne makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika
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