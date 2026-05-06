Çanakkale Boğazı'nda Gemi Kurtarma Operasyonu

06.05.2026 00:52
ZEPHYR PROSPER tankeri için yapılan kurtarma nedeniyle boğaz trafiği tek yönlü açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankeri 'ZEPHYR PROSPER' için yapılan kurtarma operasyonu nedeniyle çift yönlü olarak kapanan trafik güney-kuzey tek yönlü olarak açıldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri Çanakkale önlerinde makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' romörkörleri bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı kurtarma operasyonu nedeniyle gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45'te kapandı.

Operasyon devam ederken boğaz trafiği saat 11.10 itibarıyla güney-kuzey tek yönlü olarak gemi geçişine açıldı. Kuzey-güney yönündeki gemi trafiğinin ise saat 15.30'da açılacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

