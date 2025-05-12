Çanakkale Boğazı\'nda Makine Arızası

Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde, içinde 4 kişi bulunan tekne makine arızası yaptı. Arıza yapan tekne içindeki 4 kişi ile beraber sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
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