Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı\'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
23.07.2026 09:53
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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 9 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti botu ile güvenle Eceabat'a getirildi.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 9 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu ile yedeklenerek Eceabat'a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde içinde 9 kişi bulunan 8 buçuk metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat'a yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Acil Durum, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Eceabat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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