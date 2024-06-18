Çanakkale Boğazı, Orman Yangını Nedeniyle Kapanmıştı, Tekrar Açıldı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle saat 17.00 sıralarında tek yönlü kapanan Çanakkale Boğazı saat 20.45 itibariyle tekrar açıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan devam ediyor. Öte yandan orman yangını nedeniyle saat 17.00 sıralarında tek yönlü kapanan Çanakkale Boğazı saat 20.45 itibariyle tekrar açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Orman yangını sebebiyle tek yön açık olan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak açıldı" denildi. - ÇANAKKALE