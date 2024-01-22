Çanakkale Cezaevinden firar eden şüpheli Karabük\'te yakalandı

Çanakkale Cezaevinden firar eden ve hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli Karabük'te yakalandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği personellerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Çanakkale'de girdiği cezaevinden firar ettiği ve hakkında 3 ayrı suçtan arama kararı bulunan S.G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KARABÜK