Çanakkale'de 10 Yıl Önce İşlenen Cinayet Dosyası Aydınlatıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de 10 Yıl Önce İşlenen Cinayet Dosyası Aydınlatıldı

Çanakkale\'de 10 Yıl Önce İşlenen Cinayet Dosyası Aydınlatıldı

Çanakkale jandarma ekipleri, 10 yıl önce işlenen ve faili meçhul olarak rafa kaldırılan cinayet dosyasının sırrını çözdü. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

22.04.2024 11:35  Güncelleme: 11:40
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Çanakkale jandarma ekipleri 10 yıl önce işlenen ve faili meçhul olarak rafa kaldırılan cinayet dosyasının sırrını çözdü.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 10 yıl önce öldürülen Z.C.'nin cinayeti olayına karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şafak vakti operasyon anı nefesleri kesti.

İçişleri Bakanlığı tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması çalışması kapsamında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 yıl önce öldürülen Z.C.'nin cinayeti 4 ay süren titiz çalışma sonucunda aydınlatıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

16 Ağustos 2014 tarihinde Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyü Kuruçeşme mevkiinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışmalarda cesedin kimliğini ve olayın şüphelilerini tespit edemedi. Cinayet soruşturması belli süre sonra faili meçhul dosyası olarak raflarda yerini aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması çalışmaları kapsamında maktulün kimliğinin ve olayın şüphelilerinin tespit edilmesi için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından dosyanın aydınlatılması için 10 sene sonra yeniden soruşturma başlatıldı. Ekipler tarafından 4 ay süren çalışmalar sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen maktulün İstanbul Adli Tıp Kurumu DNA Veri Bankası'nda bulunan DNA örnekleri ile tespit edilen şüpheli şahıslardan alınan DNA örneklerinin eşleştirilmesi sonucu kimliği belirsiz erkek cesedinin Z.C. olduğu tespit edildi.

Kimliği tespit edilen Z.C. ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüpheliler üzerinde yapılan saha çalışmaları, teknik takip, HTS ve DNA eşleştirmesi sonucu, 'kasten öldürme' olayını gerçekleştiren, suça iştirak ve yardım ettiği tespit edilen Çanakkale'de 8, İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 9 şüpheliye yönelik 19 Nisan tarihinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda öldürülen Z.C. ile birçoğu akraba olan M.C., A.C., G.C., M.C., A.C., M.C., G.C., A.B. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların jandarmada alınan ifadelerinde olayın 10 Ağustos 2014 tarihinde Çanakkale merkezinde kendilerine ait bir iş yerinde meydana geldiği, öldürülen Z.C.'nin aynı günün gecesinde geç saatlerde işyerindeki bir halıya sarılarak, zanlılara ait araç ile Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyü Kuruçeşme mevkiinde uçurumdan atıldığı, maktulün aşırı alkol alması aile içerisinde eş ve çocuklarına karşı şiddet uyguladığı, ailenin kazancını eğlence mekanlarında harcadığı, çevredeki kişilere iddiaya göre tacize varan davranışlarda bulunduğu, olay gününde de iş yerine tartışama sonucunda olayın meydana geldiği öğrenildi.

Şüpheliler jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 10 Yıl Önce İşlenen Cinayet Dosyası Aydınlatıldı - Son Dakika

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