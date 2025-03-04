Çanakkale\'de 12 Kaçak Yapı Yıkıldı

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Çanakkale'de kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında merkez ilçede 1 ve Gelibolu'da 11 olmak üzere toplam 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanlarında bulunan kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili mücadelesi etkin bir şekilde devam ediyor. Kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında merkez ilçede 1 ve Gelibolu'da 11 olmak üzere toplam 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşma ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında, 2025 yılı Şubat ayında; Merkez ilçemizde 1 adet, Gelibolu ilçemizde 11 adet olmak üzere toplam 12 adet kaçak yapının yıkım işlemleri gerçekleştirilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE