Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale\'de 33 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalanırken, bir nakliyeci şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 araç, 13 can yeleği, 33 bin TL ve 200 dolar ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

16.04.2024 13:11
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Çanakkale'de polis ekiplerince Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalanırken, nakliyeci olduğu belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 1 araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 33 şahıs olduğu tespit edildi. 1 araç, 13 can yeleği, 33 bin TL ve 200 dolara el konuldu.

Nakliyeci olduğu belirlenen şüpheli M.A. isimli şahıs ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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