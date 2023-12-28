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Çanakkale'de 4 organizatör şüphelisi ve 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 4 organizatör şüphelisi ve 29 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 4 organizatör şüphelisi ve Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörler gözaltına alınırken, göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Çanakkale\'de 4 organizatör şüphelisi ve 29 düzensiz göçmen yakalandı
28.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 10:50
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Çanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 4 organizatör şüphelisi ve Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık ve Ezine ilçeleri sahil kesiminde eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, N.Y., Ç.M., M.M.G. ve S.Ç. isimli (4) organizatör şüphelisi, 11 T 3008 plakalı ticari taksi, 34 DIL 099, 06 MNS 60 ve 17 AEY 251 plakalı 4 araç ve yakalanan araçlar içerisinde 29 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 4 organizatör şüphelisi gözaltına alınırken; olayda kullanılan araçlar yediemin otoparkına, göçmen şahıslar ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Afganistan, Çanakkale, Jandarma, Göçmen Kaçakçılığı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 4 organizatör şüphelisi ve 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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