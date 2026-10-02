Çanakkale\'de 450 okul servis aracı ve sürücüsüne jandarma denetimi yapıldı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince okul servislerine denetim gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, İçişleri Bakanlığının '2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak, servis sürücülerinin trafik güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak ve muhtemel trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan uygulamada 450 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sırasında sürücüler, yağış ve sis gibi olumsuz hava şartlarında hızlarını düşürmeleri konusunda uyarıldı. Öğrencilere ise emniyet kemeri takmanın önemi ve okul

servis araçlarının güvenli kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.