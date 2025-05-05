Çanakkale'de narkotik ekiplerinin nisan ayı boyunca gerçekleştirdiği operasyonlarda 94 kişi yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin nisan ayı boyunca gerçekleştirdiği operasyonlarda, 94 kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de 94 Narkotik Tutuklaması - Son Dakika
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