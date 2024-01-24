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Çanakkale'de Cezaevi Firarisi Kendisini Yakalamaya Gelen Polislere Direndi - Son Dakika
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Çanakkale'de Cezaevi Firarisi Kendisini Yakalamaya Gelen Polislere Direndi

Çanakkale'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Serkan Küçümen, kendisini almaya gelen polislere teslim olmamak için annesinin oturduğu evi benzin döküp yaktı. Ardından intihar girişiminde bulunan Küçümen, 9 saat sonra polise teslim oldu ve adliyeye sevk edilecek.

Çanakkale\'de Cezaevi Firarisi Kendisini Yakalamaya Gelen Polislere Direndi
24.01.2024 - 14:54,
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Çanakkale'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Serkan Küçümen'in, kendisini almaya gelen polislere teslim olmamak için annesinin oturduğu evi benzin döküp yaktığı ortaya çıktı. Ardından yan taraftaki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkona çıkarak intihar girişimde bulunan ve 9 saat sonra polise teslim olan Küçümen, emniyetteki işlemlerinin ardından intihar girişimi ve kundaklama suçundan adliyeye sevk edilecek.

Dün sabah saat 10.15 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında apartmandan ve çatıdan aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi kurtarıldı. Yangını annesinin evinde olan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Serkan Küçümen'in (27) çıkardığı tespit edildi.

Annesinin evini yaktığı apartman çatısında 9 gün önce intihar girişiminde bulundu

Annesinin evini yakan, hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Küçümen, 15 Ocak günü de annesinin oturduğu apartmanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polislerin uzun süren ikna çabaları sonrası intihar girişiminden vazgeçen Küçümen, işlemlerinin ardından Çanakkale'de cezaevine gönderildi ancak, 1 gün sonra cezaevinden kaçtı. Firar eden şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Polisleri karşısında görünce annesinin oturduğu evi benzin dökerek yaktı

Cezaevi firarisi Küçümen dün 9 gün önce intihar girişiminde bulunduğu annesinin oturduğu apartmanın 5'inci katındaki evde benzin bidonu ile beklemeye başladı. Polis ekipleri, firari şahsı annesinin evinden almak için eve gitti. Karşısında bir anda polisleri gören Küçümen benzin dökerek evi ateşe verdi. Ardından aynı yan taraftaki apartmanın 4'üncü katına kaçarak, intihar girişiminde bulundu. Polislerin 9 saat süren ikna çabaları sonrası Serkan Küçümen teslim oldu. Gözaltına alınan Küçümen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından intihar girişimi ve kundaklama suçundan adliyeye sevk edilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Cezaevi Firarisi Kendisini Yakalamaya Gelen Polislere Direndi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Cezaevi Firarisi Kendisini Yakalamaya Gelen Polislere Direndi - Son Dakika
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