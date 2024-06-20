Çanakkale'de çöplük yangını ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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Çanakkale'de çöplük yangını ormanlık alana sıçradı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırlar yandı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Gelibolu'daki orman yangını kontrol altına alındı.

20.06.2024 20:34
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle tahliye edilen Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırlar yandı.

Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangın söndürme çalışmalarına jandarmaya ait TOMA da katıldı. Alevlerin tehdit etmesi nedeniyle tahliye edilen Ezine'ye bağlı Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırlar yandı. Köylülerin yanan ev ve ahırları ekiplerle birlikte söndürmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de çöplük yangını ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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