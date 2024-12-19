Çanakkale'de Dolandırıcılık Çetesi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Dolandırıcılık Çetesi Tutuklandı

Çanakkale\'de Dolandırıcılık Çetesi Tutuklandı

Yaşlı kadından altın alan 5 dolandırıcı, jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

19.12.2024 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde kendini devlet görevlisi olarak tanıtıp yaşlı kadından 2 burma bilezik, 1 tam altın ve 2 çeyrek altını alarak dolandırıcılık yapmaya çalışan 5 şüpheli tutuklandı.

Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde ikamet eden yaşlı bir kadının evine kendisini jandarma olarak tanıtan şahıslar gelerek, "Kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını, kimliğinin ve çalınan altınların ellerinde olduğunu, evinde bulunan altınları vermesi durumunda karşılaştırma yapacaklarını ve ceza almayacağını" söyleyerek 2 burma bilezik, 1 tam altın ve 2 çeyrek altını alarak evden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan kadın jandarmaya başvurdu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Çan-Çanakkale karayolu üzerinde ticari taksiyle kaçmaya çalışan 3 şüpheli, 5 farklı jandarma aracıyla gerçekleştirilen sıkı takip sonucunda yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli de Yalova'da yapılan takip sonucu yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli, Çan Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin aldıkları altınlar bulunarak, yaşlı kadına teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Çan, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Dolandırıcılık Çetesi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:25:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Dolandırıcılık Çetesi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.