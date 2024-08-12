Çanakkale'de Eğitim Uçağı Tarlaya İniş Yaptı - Son Dakika
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Çanakkale'de Eğitim Uçağı Tarlaya İniş Yaptı

Çanakkale\'de Eğitim Uçağı Tarlaya İniş Yaptı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde havada motor arızası yapan eğitim uçağı buğday tarlasına sert iniş yaptı. Kazada uçak pilotu ve öğretmen pilot yara almadan kurtuldu.

12.08.2024 15:54
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde havada motor arızası yapan eğitim uçağı buğday tarlasına sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada uçak pilotu ve öğretmen pilot yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkış yapan özel eğitim uçağın bir süre sonra havadayken motoru arızalandı. Zorunlu iniş yapan pilot Ezine ilçesinde kırsal bölgedeki bir buğday tarlasına sert iniş yaptı.

Tarla bitimi karayolu üzerine çıkmak üzereyken ön tarafı betona takılan uçak yola çıkmadan toprak üzerinde durdu. TC-AJJ kuyruk numaralı iki kişilik uçağın pilotu ve öğretmen pilotu kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma bölgede güvenlik önlemleri alırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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