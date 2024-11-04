Çanakkale'de Feci Kaza: Sürücü Ağır Yaralı

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Kontrolden çıkıp takla attı, 100 metre sürüklendi: Sürücü ağır yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarparak takla atan ve yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan ağır yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Çanakkale- Lapseki Karayolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki'ye doğru seyir halinde olan 34 BRN 148 plakalı Elif Nur Çalışkan idaresindeki otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti, orta refüje çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücü Elif Nur Çalışkan'ı otomobil içinden çıkardı. Durumu ağır olan sürücü Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.