Çanakkale'de FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

26.05.2026 20:03
Çanakkale'de düzenlenen huzur uygulamalarında FETÖ'den aranan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında FETÖ'den aranan 2 şüpheli yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-25 Mayıs tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde 9 bin 555 şahıs, 2 bin 926 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 18 şahıs yakalanırken 556 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 55 şüpheli hakkında ise 'Kabahatler Kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Uygulamalar çerçevesinde toplamda; 60,75 gram narkotik madde, 20 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 11 adet fişek, hassas terazi, bitki yetiştirmede kullanılan düzenekler ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Farklı suçlardan 53 şüpheliye adli işlem yapılırken 'Yasadışı Kenevir Ekimi' suçundan yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Huzur uygulamaları çerçevesinde yapılan operasyonlarda 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu ile hakkında 6 yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan 1 şüpheli ve 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu ile hakkında 7 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan 1 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

