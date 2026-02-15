Çanakkale\'de Fırtına Karavanları Su Altında Bıraktı

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Ezine ilçesinde deniz kara ile birleşirken, bölgede bulunan karavanlar su altında kaldı.

Çanakkale'de dün yapılan fırtına uyarısının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren kentin pek çok yerinde şiddetli rüzgar yıkıcı etkisini göstermeye başladı. Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Odunluk İskelesi'nde ise şiddetli fırtına nedeniyle deniz kara ile birleşti. Bölgede park halindeki karavanlar da sular altında kaldı. - ÇANAKKALE