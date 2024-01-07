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Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Çanakkale\'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
07.01.2024 - 12:15,
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ve Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika


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