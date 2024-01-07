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Çanakkale'de Fırtına Sonucu Hayvan Ağılının Çatısı Uçtu - Son Dakika
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Çanakkale'de Fırtına Sonucu Hayvan Ağılının Çatısı Uçtu

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, fırtına nedeniyle 130'a yakın küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılın çatısı uçtu. Meteorolojinin uyarısının ardından ilçede etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonucunda meydana gelen olayda, Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için incelemelerde bulundu.

Çanakkale\'de Fırtına Sonucu Hayvan Ağılının Çatısı Uçtu
07.01.2024 - 14:21,
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, 130'a yakın küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Meteorolojinin Çanakkale için fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından il merkezinin yanı sıra Ezine ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. İlçeye bağlı Üvecik köyünde Mustafa Köroğlu'na ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak tutanak tuttu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Fırtına Sonucu Hayvan Ağılının Çatısı Uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Fırtına Sonucu Hayvan Ağılının Çatısı Uçtu - Son Dakika
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