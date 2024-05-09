Çanakkale'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale\'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de klip çekimi için şehre gelen 2 arkadaş, kaldıkları eve giren ve boğazlarına bıçak dayayarak ölümle tehdit eden 3 şüpheli tarafından gasp edildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

09.05.2024 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, klip çekimi için şehre gelen 2 arkadaş N.K. ile O.T., iddiaya göre kaldıkları eve giren ve boğazlarına bıçak dayayarak ölümle tehdit eden 3 şüpheli tarafından gasp edildi. Olayla ilgili olarak İ.G., O.T., ve T.C. adlı üç şüpheli tutuklandı.

Yalova'dan klip çekimi için Çanakkale'ye gelen N.K. ile O.T., kaldıkları günü birlik kiraladıkları eve gelen tanımadıkları kişilerin saldırısına uğradı. Boğazlarına bıçak dayanarak ölümle tehdit edilen arkadaşlar, 40 bin üzeri imitasyon cep telefonu, kulaklık ve cüzdanları gasp edildi.

İhbar üzerine harekete geçen Çanakale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda İ.G., O.T., T.C., D.K., H.K., Y.S. ve Y.Ç. isimli şüpheliler tespit edildi.

6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından İ.G., O.T., T.C., H.K. ve Y.S. adliyeye sevk edildi. D.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan H.K., T.C. ve İ.G. tutuklanırken, O.T., Y.S. ve Y.Ç. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 20:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement