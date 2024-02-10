Çanakkale'de 1 koç ve 3 koyun çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 1 koç ve 3 koyun çalan 2 şüpheli yakalandı

Çanakkale\'de 1 koç ve 3 koyun çalan 2 şüpheli yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcaeli köyünde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayının ardından 1 koç ve 3 koyun çalan şüphelileri yakaladı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.02.2024 09:33  Güncelleme: 09:35
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 koç ve 3 koyun çalan 2 şüpheli yakalandı.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde 6 Şubat tarihinde hayvan hırsızlığı yaşandı. Bir vatandaşın ağılından 1 koç ve 3 koyun çalındı. Hayvan hırsızlığı olayı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu 1 koç ve 3 koyun çalan şüphelilerin A.Ç. ve A.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheliler geçtiğimiz gün jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Ç. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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