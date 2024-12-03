Çanakkale\'de Huzur Uygulamaları: 185 Aranıyor, 383 Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 185 kişi ile 383 düzensiz göçmen ve 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri kent genelinde huzur uygulamalarına devam ediyor. Polis ekipleri tarafından 01-30 kasım tarihleri arasında yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 185 kişi ile 383 düzensiz göçmen ve 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. - ÇANAKKALE