Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 185 Aranıyor, 383 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 185 Aranıyor, 383 Göçmen Yakalandı

Çanakkale\'de Huzur Uygulamaları: 185 Aranıyor, 383 Göçmen Yakalandı

Polis, Çanakkale'de huzur uygulamalarında 185 aranan kişi ve 383 düzensiz göçmeni yakaladı.

03.12.2024 19:22
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Çanakkale'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 185 kişi ile 383 düzensiz göçmen ve 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri kent genelinde huzur uygulamalarına devam ediyor. Polis ekipleri tarafından 01-30 kasım tarihleri arasında yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 185 kişi ile 383 düzensiz göçmen ve 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 185 Aranıyor, 383 Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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