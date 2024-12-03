Çanakkale'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 185 kişi ile 383 düzensiz göçmen ve 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri kent genelinde huzur uygulamalarına devam ediyor. Polis ekipleri tarafından 01-30 kasım tarihleri arasında yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 185 kişi ile 383 düzensiz göçmen ve 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 185 Aranıyor, 383 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?