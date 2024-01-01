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Çanakkale'de İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı, 5 işçi yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı, 5 işçi yaralandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen kazada, İÇDAŞ işçilerini taşıyan bir otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Lapseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale\'de İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı, 5 işçi yaralandı
01.01.2024 - 12:57,
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 işçi yaralandı.

Kaza saat 09.15 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde meydana geldi. Biga ilçesinden Çanakkale'ye seyir halinde olan İÇDAŞ işçilerini taşıyan 17 KD 006 plakalı otobüs Çardak Beldesi yakınlarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan otobüsteki 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı, 5 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı, 5 işçi yaralandı - Son Dakika
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