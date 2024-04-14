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Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan İlçesine bağlı Ahlatlıburun köyü sapağında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'den Çan İstikametine seyir halinde olan Feridun Aytepe yönetimindeki 17 LF 027 plakalı otomobil, Çan'dan Çanakkale istikametine seyir halinde olan Sefer Dal yönetimindeki 17 AAY 103 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 LF 027 plakalı otomobil sürücüsü Feridun Aytepe ile yolcu Seyfettin Damar ile diğer araçtaki otomobil sürücüsü Sefer Dal, yolcular Özge Şen, Azra Dal ile çocuklar Didem Dal, İkra Şen ve Miray Şen yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi.

112 sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.