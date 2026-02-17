Çanakkale\'de İtfaiye Aracı Kaza Yaptı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde itfaiye aracı, yardım için gittiği devrilen tıra çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çan-Bayramiç yolu üzerinde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. E.Ç. (41) yönetimindeki 10 APK 884 plakalı tavuk yüklü tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye aracı, kaza yapan tıra çarptı. Kazada tır şoförü E.Ç. ağır yaralanırken, itfaiye eri A.Ç. (22) hafif şekilde yaralandı. İtfaiye eri A.Ç, olay yerine gelen ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü E.Ç. ise önce Ezine Devlet Hastanesi'ne yapılan müdahalenin ardından ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE