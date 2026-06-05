Çanakkale\'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrollerinde 33 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çan ilçe Jandarma Komutanlığınca Çekiçler Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada 33 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. 1 araca el konularak adli işlem yapıldı. 2 organizatörün adli işlemleri devam ederken, 33 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE