Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısı İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısı İçin Arama Devam Ediyor

Çanakkale\'de Kaybolan Müdür Yardımcısı İçin Arama Devam Ediyor
26.05.2025 15:39
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AFAD Müdürü, doğa yürüyüşünde kaybolan Adil Bartu için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun, doğa yürüyüşünde dün kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, zamanla yarıştıkları bir süreç olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşü sırasında dün saat 16.00 sıralarında kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun koordinesinde jandarma, AFAD, AKUT, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleri ve köy halkının katılımıyla çalışmalara devam ediyor.

Arama çalışmaları hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, "Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcımız Adil Bartu'nun da bulunduğu bir grup 25 Mayıs Pazar günü Ayvacık ilçemiz Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi civarında yürüyüş yapmak için bir organizasyon düzenliyorlar. Bu yürüyüş esnasında Adil bey saat 16.00 civarında gruptan ayrılıyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Bize saat 17.00 civarında gelen 'Adil beyden haber alınamıyor' ihbarı üzerine AFAD arama kurtarma ekibimiz, Ayvacık ilçe jandarma ekiplerimiz, Çanakkale İl Jandarma'dan komando ekiplerimiz yoğun bir çalışma başlattık. Dün gece geç saatlere kadar arama faaliyetlerini gerçekleştirdik. Bugün yine arama çalışmalarına başladık. Şu an itibarıyla Çanakkale AFAD, İl Jandarma Komutanlığı personeli, jandarma komando ekipleri, Çanakkale'deki AFAD tarafından akredite edilmiş STK'lar, UMKE ekipleri, köylü vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 50 kişilik bir grupla Adil beyi arama çalışmalarına devam ediyoruz. Biz olayı AFAD Başkanlığı ile paylaştık. 8 ilden AFAD arama kurtarma ekipleri yaklaşık 70 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi görevlendirilmiş olup, onların bölgeye intikalini bekliyoruz. Tabii zamanla yarıştığımız bir süreç. Bu süreç içerisinde araziyi bilen, bu konuda bize arazi çalışmalarında destek verebilecek olan avcı arkadaşlarımızdan da destek alıyoruz. Yoğun bir şekilde Adil beyi arama çalışmalarına devam ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Jandarma, 3-sayfa, Ayvacık, Çevre, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısı İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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