Çanakkale\'de Kayıp Çocuk Bulundu

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Çanakkale'de dün gece kaybolan 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu.

Çanakkale'de dün gece saat 23.30 sıralarında kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeği desteğiyle bölgede kapsamlı bir arama başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp çocuk B.H.E., bugün ormanlık alanda uyur vaziyette bulundu. Jandarma ekipleri tarafından B.H.E., ailesine teslim edildi. - ÇANAKKALE