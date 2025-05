Çanakkale\'de Kaza: Anne ve Oğlu Yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden Balıkesir'e seyir halinde olan Ayşegül C. idaresindeki 26 SS 499 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ayşegül C. ve oğlu Yasin C. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE