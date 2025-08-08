Çanakkale\'de Kirpiyi Kurtaran Orman İşçileri

Çanakkale'de yangından etkilenen kirpiye orman işçileri su içirdi.

Çanakkale'de Merkez ve Bayramiç ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan yangınlara müdahale devam ediyor. Orman yangınlarından hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde orman işçileri yangından etkilenen bir kirpiyi kurtardı. Dumandan ve sıcak havadan etkilenen kirpiye orman işçileri su içirerek serinletti. - ÇANAKKALE