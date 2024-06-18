Çanakkale'de Kumköy köyü yakınlarında orman yangını

3.Sayfa

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler saat 16.11'de ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman yangınını kontrol altına almak için 9 uçak, 6 helikopter, 67 arazöz, 362 personelle müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE