Çanakkale'de Lodos Fırtınası Tekneyi Batırdı

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Çanakkale'de lodos fırtınası Alman bayraklı tekneyi batırdı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Alman bayraklı 8 metrelik bir tekne battı.

Çanakkale'de lodos fırtınası, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabaha karşı şiddetini artıran fırtına, Gelibolu ilçesindeki iç limanda bir teknenin batmasına yol açtı.

Alman bayrağı taşıyan ve 8 metre uzunluğunda olan tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle yan yattıktan sonra tamamen battı. Batık teknenin çıkarılması için ekiplerin çalışmalara başlayacağı öğrenildi.