Çanakkale'de makilik alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Ayvacık ilçesi Hamdibey Mahallesi Hektor Tepesi mevkiinde çıkan yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ile Ayvacık Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, yangında 3 dönümlük bir alanın zarar gördüğü belirtildi. - ÇANAKKALE