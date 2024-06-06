Çanakkale'de makilik alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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Çanakkale'de makilik alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

06.06.2024 16:11
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Ayvacık ilçesi Hamdibey Mahallesi Hektor Tepesi mevkiinde çıkan yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ile Ayvacık Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, yangında 3 dönümlük bir alanın zarar gördüğü belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de makilik alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de makilik alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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