Çanakkale\'de Mobil Göç Noktası uygulaması faaliyete geçti

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Düzensiz göçle mücadele kapsamında hayata geçirilen "Mobil Göç Noktası" uygulaması 2 araç ile Çanakkale'de faaliyete başladı.

İskele Meydanında bulunan Mobil Göç Noktası aracını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş'a, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve İl göç idaresi personeli eşlik etti.

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası aracında incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, Mobil Göç Noktası aracı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali İlhami Aktaş, Mobil Göç Noktası aracındaki görevlilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Düzensiz göç ile mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz devam ettiğini belirten Vali İlhami Aktaş, Mobil Göç Noktası aracında yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde tespit edildiğini dile getirdi. Ülkede yasal olarak kalma hakkı olmayan yabancıların geri gönderme merkezlerine gönderilmek suretiyle sınır dışı işlemlerin de hızlandığını ifade eden Vali İlhami Aktaş, çalışmaları yürüten Göç İdaresi, Emniyet ve Jandarma personeline teşekkür etti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında güvenlik güçleri düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ediyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası aracına davet ediliyor. Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen ve geri gönderme merkezlerine gönderilen yabancıların sınır dışı işlemlerine hemen başlanıyor. - ÇANAKKALE