Çanakkale\'de Motosiklet Sürücüsünün Boğazı Kablo ile Kesildi

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde direkten sarkan kablo, motosikletiyle seyir halindeki sürücünün boynuna dolandı. Boğazı kesilerek yaralanan sürücü ölümden döndü.

Olay, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Gül Sokaktan çalıştığı fırına giden Efgan Özer'in (53) boynuna direkten sarkan kablo dolandı.

Boynuna dolanan kablodan kurtulan Özer kanlar içinde kaldı. Özer'in yardımına çalıştığı fırındaki işçiler koştu. Özer'in boynu bezlerle sarılarak, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Özer, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Özer'in boğazına dikiş atıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Özer'in tedavisine devam ediliyor.

Fırın sahibi Murat Aksun, "İş yerinde arkadaşlarla oturuyordum. Efgan Özer, iş yerine boğazı kesilmiş halde kanlar içinde geldi. Hemen boğazını elbise ile sıktık. Sonrasında kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Bize boynunu kablo kestiğini söyledi" dedi. - ÇANAKKALE