Çanakkale'de Mutfak Tüpü Patladı, Yangın Çıktı

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Çanakkale'de patlayan tüp yangına neden oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir evde tüpün patlaması sonucunda yangın çıktı.

Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyünde iddiaya göre, evde kullanılan mutfak tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evin boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Ekiplerin yangına müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Çıkan yangın sonucunda ev kullanılmaz hale geldi.