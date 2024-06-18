Çanakkale'de Orman Yangını, Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangını, Gemi Trafiği Askıya Alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

18.06.2024 18:09
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Çanakkale'de orman yangını, gemi trafiği askıya alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına arazözler ile karadan, havadan ise helikopter ve uçaklarla müdahale başladı.

Kıyı Emniyeti açıklama yaptı

Öte yandan, Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada ise, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Orman Yangını, Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika

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