Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 9 hektar orman, 2 hektar ziraat alanı olmak üzere toplam 11 hektar alan zarar gördü.

29.07.2024 20:29  Güncelleme: 20:33
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 9 hektar orman, 2 hektar ziraat alanı olmak üzere toplam 11 hektar alan zarar gördü.

Ayvacık ilçesine bağlı Süleymanköy köyü yakınlarında saat 17.08 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler ilk müdahaleyi 17.13'te yaptı. Yangına havadan 6 uçak, 3 helikopter, karadan ise 3 ilk müdahale aracı, 24 arazöz ve su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler, 3 belediye itfaiyesi, 15 teknik personel ve toplam 180 personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 9 hektar orman, 2 hektar ziraat alanı olmak üzere 11 hektar alan zarar gördü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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