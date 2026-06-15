Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altında

15.06.2026 19:39
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Ezine ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Çanakkale'de bozuk orman sahasında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Ezine ilçesi Erenler mevkiinde saat 15.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın havadan 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda kara aracı ve orman personelinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, Çanakkale, 3. Sayfa, Ezine, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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