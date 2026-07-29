Çanakkale\'de Orman Yangınına Müdahale

Çanakkale'de başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Merkeze bağlı Saraycık köyünde saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.