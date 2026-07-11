Çanakkale-Çan karayolu üzerinde otomobil tarlaya uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Çanakkale-Çan karayolu Kazabat köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Çan ilçesine gelmekte olan 17 AIC 654 plakalı otomobil Kazabat köyü sapağı yakınlarında karşı yönden hatalı sollama yapan araçın sıkıştırması sonucu tarlaya takla atarak uçtu. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince 2 kişi otomobilden yaralı çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi sevk edildi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de Otomobil Tarlaya Uçtu - Son Dakika
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