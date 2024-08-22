Çanakkale'de Otomobilin Üzerinden Geçen Köpek Yavrusu Şanslı Kurtuldu - Son Dakika
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Çanakkale'de Otomobilin Üzerinden Geçen Köpek Yavrusu Şanslı Kurtuldu

Çanakkale\'de Otomobilin Üzerinden Geçen Köpek Yavrusu Şanslı Kurtuldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken önüne çıkan köpek yavrusunun üzerinden geçti. Şanslı köpeğin yara almadan kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

22.08.2024 11:14
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken önüne çıkan köpek yavrusunun üzerinden geçti. Şanslı köpeğin yara almadan kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Atatürk Caddesi üzerinde kavşaktan dönen otomobilin önüne aniden yavru bir köpek çıktı. Yavru köpek, otomobilin altına girmesine rağmen herhangi bir zarar görmeden kazadan kurtulmayı başardı. Olayı gören vatandaşlar, köpeğin yara almadan kurtulmasına hayretle tanıklık etti.

Yaşanan olayı anlatan esnaf Engin Tozlu, "Ben tesadüfen kapıya çıkmıştım, sokağı izliyordum. Köpeğin hamle yaptığını fark edince arabanın duracağını bekledim. Fakat durmayacağını anlayınca işaret ettim. Gene durmadı. Hayvancağız ezilecek sandım. Görmemek için geriye döndüm. 10 metre sürüklendikten sonra koşarak kaçtı. Ben de hayretler içinde kaldım. Çok şaşırdım" dedi.

Kaza sonrasında yavru köpeğin sağlıklı bir şekilde kaçması, hem olaya şahit olan vatandaşları hem de güvenlik kamerası kayıtlarını izleyenleri hayrete düşürdü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Otomobilin Üzerinden Geçen Köpek Yavrusu Şanslı Kurtuldu - Son Dakika

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