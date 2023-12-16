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Çanakkale'de sağanak yağış sonucu ev sel sularından zarar gördü - Son Dakika
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Çanakkale'de sağanak yağış sonucu ev sel sularından zarar gördü

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Kalabaklı köyünde dere taşması sonucu bir ev, sel sularından zarar gördü. Yağışlar ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çanakkale\'de sağanak yağış sonucu ev sel sularından zarar gördü
16.12.2023 - 14:55,
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Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Kalabaklı köyünde dere taşması sonucu bir ev, sel sularından zarar gördü.

Çanakkale'de dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen dereden taşan sular bir eve girerek zarar verdi. Evde bulunan eşyalar zarar gördü.

Sel suları nedeniyle mağdur olan ve yalnız yaşayan Nurten Özdemir (79), "Yağmur fazla yağdı, dereler taştı. Kapılar fayda etmedi, her yeri su bastı. Her yer çamur, balçık oldu. Balçık içinde kaldı. Evimize giremiyoruz, evimiz zarar gördü. Çekyatlarımız su ve çamur oldu. Zararımız çok" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de sağanak yağış sonucu ev sel sularından zarar gördü - Son Dakika
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