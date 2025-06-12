Çanakkale\'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen ve 1 sağlık personeli hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın da yaralandığı

patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde bulunan Kumkale Balıkçı Barınağı'nda bulunan Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE